بالصور.. العراق يعلن المباشرة بصيانة أقدم جسر في التاريخ

أعلن العراق، عن المباشرة بصيانة أقدم الجسور على وجه الكرة الأرضية، حيث يبلغ من العمر أكثر من 4000 سنة.

وقال مدير مفتشية آثار ذي قار، عامر عبد الرزاق إن "البعثة البريطانية العاملة بمدينة گرسو الاثرية في قضاء النصر شمالي المحافظة، باشرت اليوم بصيانة اقدم (جسر وناظم مائي) على وجه الكرة الأرضية، حيث يبلغ من العمر أكثر من 4000 سنة"، لافتا إلى أن " الجسر تم اكتشافه في عام 1887 من قبل بعثة فرنسية ولم تجري عليه الصيانة منذ اكتشافه وحتى الآن".

وأضاف، أن" البعثة البريطانية العاملة في المدينة الاثرية ستعمل على صيانته في كل عام لمدة شهرين ولخمسة أعوام مقبلة ".

وأكد عب دالرزاق، أن "هذه البعثة تعتبر أكثر البعثات الاثرية النموذجية في الشرق الأوسط، حيث تتكون من 20 شخصا، برفقة 3 آثاريين من مديرية مفتشية اثار ذي قار، فضلا عن تواجد 12 طالبا من الأوائل على كليات الآثار في العراق، و6 أشخاص متدربين على البعثة من العاصمة بغداد".