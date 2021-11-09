توجه حكومي نحو التحول الرقمي الشامل

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الغزي "اِطّلع على تقرير تقدم العمل في دائرة مركز البيانات الوطني، وأبرز الأنظمة الخدمية التي أطلقتها الدائرة منذ أيلول الماضي عبر بوابة أور للخدمات الحكومية الإلكترونية".وأكد الغزي، أثناء لقائه الفريق الفني في مركز البيانات الوطني، وفق البيان، أنّ "التوجه الحكومي الحالي يشدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع الحكومة الإلكترونية، وتوسعة الخدمات الإلكترونية المقدمة؛ لتحقيق التحول الرقمي الشامل، على أن تكون نتائج المشروع واقعية يلمسها المواطن، من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بحصوله على خدمة حكومية متكاملة".من جانبه، استعرض فريق دائرة مركز البيانات الوطني "أبرز الإنجازات والخطط التي تعمل عليها الدائرة، بينها إنجازه عشرة أنظمة وتطبيقات وخدمات الكترونية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المستفيدة ضمن المنصة الإلكترونية أور، شملت تطبيق (راقبني)، وأنظمة (فحص العوز المناعي للوافدين الأجانب، والشهادات الجامعية، وأجندة مجلس الوزراء)، فضلاً عن تطوير الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، واستضافة الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة".وبين الفريق، أيضًا "الخطط المستقبلية التي قَرَنَها بتوقيتات محددة؛ لإطلاق مشاريع جديدة ضمن منهاج عمله للفترة المقبلة، وتمثلت بأنظمة (فحص الأحياء، وشهادات الوفاة، وخدمات الماء والكهرباء، وإيصال التيار الكهربائي للمواطنين، وتمكين الأجيال، وفحص الجرحى، والأملاك العقارية، وحفر الآبار، والتسجيل في المدارس)، فضلا عن تخصيصه رقم الهاتف (5599) لتقديم الخدمات الإرشادية إلى المواطنين؛ للاستعلام عن آليات استخدام الأنظمة في المنصة الإلكترونية".