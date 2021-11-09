الخطوط الجوية العراقية تأسف للمسافرين.. لماذا؟

وقالت الشركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "في الوقت الذي تعرب فيه عن أسفها للمسافرين الذين تأخر موعد سفرهم على الطائرة المتوجهة من محطة مطار رفيق الحريري في بيروت إلى الأراضي العراقية، نود أن نبين لهم أسباب التأخير الناتجة عن حدوث ضرر بأحد محركات الطائرة التي كان من المقرر أن تنفذ الرحلة بعد تعرضه إلى الاصطدام بمجموعة من الطيور".وأوضحت، أنه "حسب الدليل الفني للطائرة لا يسمح لها بالطيران بهذه الحالة، مما استدعى استبدالها بطائرة أخرى لتنفيذ رحلتها المجدولة بعد استحصال الموافقات الرسمية من سلطتي الطيران المدني العراقي واللبناني، وتهيئة طاقم جديد، وتوجهت إلى بيروت".وكررت إدارة الشركة "أسفها للمسافرين الذين سيتوجهون على متن رحلة القدوم إلى مطاري أربيل والبصرة، داعية إياهم إلى تفهم الموقف".