التربية تحدد سنوات الرسوب في المدارس المسائية

حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، سنوات الرسوب في المدارس المسائية للصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.







وأدناه نص وثيقة صادرة من وزارة التربية تتضمن تفاصيل تحديد سنوات الرسوب.