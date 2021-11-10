الجامعة الأمريكية في بغداد تمنح فائق زيدان شهادة "أستاذ القانون المتميز"

منحت الجامعة الأمريكية في بغداد، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان شهادة (أستاذ القانون المتميز) لدوره في رفد الجامعة بما يسهم في إعداد مناهج علمية نظرية وعملية خاصة بالعلوم القانونية والقضائية يتم اعتمادها في تدريس طلبة كلية القانون في الجامعة .

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجامعة مايكل مولنكس اعرب عن شكره لرئيس المجلس لما بذله من جهد في تسهيل عمل الجامعة".



من جانبه شكر "رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجامعة والقائمين عليها لما تقدمه الجامعة من انجاز متميز في إعداد الكوادر القانونية الكفوءة"، وفق البيان.

