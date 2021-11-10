بعد بابا الفاتيكان شيخ الازهر يزور العراق.. فيديو

بعد بابا الفاتيكان شيخ الازهر قريباً في العراق واولى محطاته النجف الاشرف ثم بغداد والموصل واربيل،، زيارة وصفها مراقبون لدعم جهود الاستقرار في البلاد والشرق الاوسط، وبعث رسالة سلام الى العالم تتضمن رفض استخدام الدين في التغطية على الاعمال الارهابية او غير الشرعية.مطلع الشهر المقبل هو الموعد المقرر لزيارة شيخ الازهر والتي ستبدأ بزيارة المرجعية العليا في النجف الاشرف للتعبير عن وحدة الدين الاسلامي بكل مذاهبه، وتعزيز فكرة تقبل الاخر مهما كانت ديانته او طائفته.وتاتي هذه الزيارة بعد عدة دعوات وجهتها الحكومات المتعاقبة لشيوخ الازهر منذ عام ٢٠٠٣ ولكن اجتلها الاوضاع الامنية غير المستقرة حينذاك.