وزير الدفاع يصل السعودية في زيارة رسمية -عاجل

وذكرت الوزارة في بيان، ورد للسومرية نيوز، أنه "بناءً على دعوة رسمية من قبل ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الى السعودية، وكان في استقباله نائب وزير الدفاع في الرياض الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز".واضافت الوزارة أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".