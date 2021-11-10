بالوثيقة.. التربية تصدر تعليمات تخص التعليم الاحيائي والتطبيقي

وقالت الوزراة بحسب وثيقة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، انها" آلية القرار ستكون حسب التوصيات التالية:1- طلبة الصف الخامس العلمي "الاحيائي والتطبيقي" الراسبون في السنة الأولى للعام الدراسي 2021 – 2022، تعد لهم سنة عدم رسوب ويتم تحويلهم الى الفرع العلمي للعام الدراسي 2022 – 2023 ".2- طلبة الصف السادس العلمي "الاحيائي والتطبيقي" الراسبون في السنة الأولى للعام الدراسي 2022 – 2023 يتم شمولهم بالخيارات المدرجة وهي ..أ – الطلبة الراسبون بدرس او درسين يتم شمولهم بنظام المحاولات .ب – اعتبار العام الدراسي 2022 – 2023 سنة عدم رسوب ويتم تحويلهم الى الفرع العلمي".