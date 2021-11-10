قرارات جديدة لوزارة التربية

اصدرت وزارة التربية، الأربعاء، قرارات جديدة منها إعادة العمل بنظام "الانتساب".

وقالت الوزارة في بيان، إن "هيئة الرأي في وزارة التربية عقدت اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء ، لبحث آخر مستجدات العلمية التعليمية والتربوية بحضور وكلاء الوزارة، من اجل الوقوف على اهم المشاكل التي تُعيق حركة تقدم التعليم والعمل على تذليلها".

وأضاف البيان أن "الاجتماع الذي ترأسهُ وزير التربية علي حميد الدليمي ناقش موضوع، إعادة فتح الحوانيت المدرسية وفقاً لضوابط وآليات وزارة الصحة حفاظاً على الصحة العامة"، موضحاً أن "المجتمعين أكدوا على ضرورة استنفار جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي لإنجاح العام الدراسي وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة عمل وتسوية المعلمين والمدرسين، وتقييم ادائهم بشكل حقيقي ودقيق وكذلك الوقوف على آلية توزيع الكتب المنهجية لضمان سير العملية التعليمية بوتيرة ايجابية وانسيابية عالية".



كما تمخض الاجتماع بحسب البيان "التصويت على إعادة العمل بنظام الانتساب على ان تقوم المديرية العام للتعليم العام والأهلي والاجنبي باصدار التعليمات الخاصة بهذا القرار، فضلاً عن ذلك تطبيق قرار الغاء نظام الكورسات والعودة الى النظام الفصلي للصفوف غير المنتهية في المرحلة الثانوية، ابتداء من العام الدراسي القادم 2022 – 2023، بالتزامن مع الغاء فرعي (الاحيائي والتطبيقي)".