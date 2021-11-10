الوطنية تدعو المرجع السيستاني الى التدخل حفاظا على السلم المجتمعي

وقالت المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية المدنية ليلى عبد اللطيف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "علاوي بين للمرجع الأعلى في رسالته ان العراق في حالة يرثى لها بسبب المشاكل والخلافات التي تعصف به وتهدد كيانه، وان الانكسار والتراجع والتشظي لم يصب البيت الشيعي بل تعداه الى الجانبين السني والكردي".واضافت ان "علاوي دعا المرجعية لاتخاذ خطوات فعالة ومؤثرة للانتقال بالمناخ الداخلي من حالة الاحتقان والتوتر الى حالة التهدئة والتوافق الوطني"، موضحة ان "الرسالة تضمنت طلبا بإعادة خطبة الجمعة لتوجيه الرعية بما يلزم لحل الإشكالات بالحوار الهادف".