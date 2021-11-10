تحالف عزم يدين تجريف ممتلكات للمواطنين غرب بغداد

وقال المركز الاعلامي لتحالف عزم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، اننا " تفاجئنا صباح اليوم بدخول الجهد الهندسي التابع لجهاز مكافحة الارهاب الى منطقة البكرية ومباشرته بتجريف بعض الاراضي والممتلكات هناك،بعج ان تم الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة على الايقاف الكامل لاية عمليات لتجريف الاراضي اثر تشكيل لجنة نيابية للوقوف على حلول لهذا الموضوع".واضاف "لاكننا صدمنا اليوم باستاناف عمليات التجريف التي طالت بعض املاك المواطنين في انتهاك للاتفاق المشار اليه".واشار البيان الى ان "تحالف عزم يطالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بموقف واضح وتدخل مباشر لايقاف هذه العمليات".