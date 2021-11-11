المرور العامة تباشر بإصدار إجازات السوق الدولية

باشرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، بإصدار إجازات السوق الدولية.

واوضحت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تعليمات منح إجازة السوق الدولية: 1- يكـون نمـوذج اجـازة السـوق الدوليـة مطابقـاً للمواصـفات المذكورة فـي اتفاقيـة فينيـا للسـيـر علـى الطرقـات لـعـام ١٩٦٨ والموقـع عليهـا مـن قبـل الـعـراق لـعـام ۲۰۱۷ وتطبيقـاً لاحكـام المـادة (47 / ثانيـاً / د) ( تطبيـق أحكـام الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة ). ٢- يكـون طـالـب الحصـول علـى أجـازة السـوق الدوليـة حـاصـل علـى اجـازة سـوق محليـة صـادرة مـن مديريـة المـرور العامـة فـي بـغـداد والمحافظـات وأن تكـون سـارية المفعـول التأكد من صحة صدورها. 3- يكون لديه جواز سفر عراقي ساري المفعول . 4- تكون مدة نفاذ الاجازة الدولية سنة واحدة فقط حسب الاتفاقية الدولية. . 5- لايجوز إستعمال هذه الاجازة داخل العراق. 6- يتم أستحصـال المبـالغ والرسـوم الخاصـة بالاجـازة الدوليـة ( مـنح لاول مـرة ) أسـتناداً 6 ـ يـتم الى الجدولين رقم ( ۱ ) و ( ۲ ) الملحقين بقانون المرور رقم ( 8 ) لسنة ٢٠١٩. ٧- يطـالـب الراغـب بالحصـول علـى اجـازة السـوق الدوليـة بالمستمسكات الثبوتيـة الاصـلية مع نسخ مصورة وهي: أ- أجازة سوق محلية ب - جواز سفر عراقي ج- هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة ح- صور شخصية حديثة عدد ( ۲ )

