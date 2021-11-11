جنايات ميسان تحكم بالسجن المؤبد لمجرم يخطف ويبتز مواطنين - عاجل

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم قام بخطف شخصين من محافظة بابل".وأضاف البيان، أن "المتهم قام بمساومة ذوي المختطفين على مبالغ مالية لقاء سلامتهم بلغت سبعة ألاف دولار وتم استلام المبلغ على شكل ورقة نقدية فئة 100 دولار".وأشار إلى أنه "تم الحكم على المتهم وفق إحكام المادة (الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8) من قانون مكافحة الإرهاب".