هل بدأت عقدة الخلافات تنفك تمهيدا لتشكيل الحكومة؟

المياه الراكدة تتحرك داخل المشهد السياسي ويبدو ان عقدة الخلافات بدأت تنفك . لقاء هنا واجتماع هناك والبوادر لحلحلة الازمة تتكشف حيث يرى متابعون ان الاحداث الامنية الاخيرة هي من حركت القوى الساسية بعد جمود عقد الاوضاع الى حد اختلطت الاوراق ما بين السياسة والامن.نحو المفاوضات لا غير جميع الطرق مسدودة ولن تصل بالكتل السياسية الى بر حكومة ناجحة او متفق عليها من قبل الجميع ومن دون الحوار سيبقى الحال راكدا كما هو عليه على تل ازمة معقدة لن تحل الا بتفاوض سياسي يوازن الكفة على الاقل لحين العبور الى مابعد تشكيل الحكومة.رب ضارة نافعة وتيرة المفاوضات مابين الفائزين والخاسرين في تسارعٍ ملحوظ لاسيما بعد حادثة استهداف رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي في محاولة من الجميع بأن المسيرات لن تؤثر على امن العراق واستقراره السياسي وفقا لما يراه مراقبون.