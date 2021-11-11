بالفيديو: عام دراسي جديد من غير كتب

من شاشة الكترونية صغيرة الى دوام حضوري يبدأ العام الدراسي الجديد لعام الفين وواحد وعشرين الفين واثنين وعشرين، من غير كتب دراسية تسلم الى التلاميذ، امر اثار غضب اوليائهم وذلك لعدم حصول ابنائهم على منهاج دراسي كامل، اذ بينوا ان اكثر من ثلاث مواد اساسية لم يحصل عليها الطلبة في اغلب مدارس بغداد وبقية المحافظات.وزارة التربية اوضحت أن مشكلات كثيرة تقف امام سير عجلة التعليم في البلاد ابرزها عدم وجود التخصيصات المالية للوزارة، فضلا عن ان دور الملاكات التدريسية خلال الفترة الراهنة يقتصر على اعادة تأهيل الطلبة ليس اكثر، وذلك بسبب انقطاعهم عن الدوام لفترة طويلة، مؤكدة انه خلال شهر واحد سيتم توزيع الكتب بشكل كامل لجميع المراحل الدراسية.اوساط شعبية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بحالة من الغضب خاصة وان الامر يتعلق وبشكل مباشر بمستقبل ابنائهم الذين غابت عن وجوههم ملامح الفرح عند اول ايام العام الدراسي.