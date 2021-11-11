التعليم تتخذ سلسلة قرارات بشأن الدراسة في الخارج

وبحسب وثيقة أطلعت عليها السومرية نيوز، فأن القرارات تضمنت "اعتماد نسبة 5 طالب لكل تدريسي في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيين، ورفع أي جامعة لا تلتزم بهذه النسبة في أي دولة بالعالم".أما القرار الثاني فتضمن "إخضاع جميع الرسائل والأطاريح للطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق إلى عملية فحص الاستدلال الالكتروني واعتماد نسبة 20% كحد أعلى لنسبة الاستدلال المقبولة، والاستعانة بالجامعات العراقية لغرض الاستدلال الالكتروني لجميع الرسائل والأطاريح".وجاء في القرار الثالث "إخضاع جميع الطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج البلاد (نفقة خاصة) إلى عملية تقييم علمي من خلال عرض حالات الطلبة على لجان علمية مختصة".والقرار الأخير تضمن "تعليق الدراسة في الجامعات اللبنانية الثلاثة التالية: (الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، جامعة الجنان)؛ لعدم التزامهم بمعايير الرصانة العلمية".