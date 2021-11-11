فتح تحقيق بملف "خطير ومهم" يهدد الخطوط الجوية العراقية

وبحسب مختصين، فأن الملف يخص عقد نظام pss الخاص بشركة الخطوط الجوية والذي يعتبر النابض الاساسي للشركة، والذي تم الاعلان عنه بطريقة الدعوات المباشرة".وفي طريقة الدعوات المباشرة "خطأ قانوني حيث تمت الامور بشكل غير صحيح من الناحية الادارية والقانونية وبعد ذلك تم توجيه دعوات لشركات عديدة بهذا المجال، وفي نهاية المطاف تم الاتفاق على ان يتم احالة الموضوع لشركة تخدم شركة الخطوط الجوية العراقية باقل الاسعار".ووفق مختصين، فأنه في نهاية المطاف "لجأ بعض السماسرة إلى التوسط لبعض الشركات للتكفل بالموضوع رغم وجود شركات بعروض أفضل وأسعار أقل وخدمات مجانية، وأبرز أولئك السماسرة هم عباس عمران موسى، الذي تلقى رشوة كبيرة من شركة اماديوس بمبلغ اكثر من ٥٠٠ الف دولار، وبواسطة كل من شبير وحسن اياتا وعباس فاضل وهدى مولود وصلاح نور الدين"، محذرين من "دمار وخراب شركة الخطوط الجوية العراقية".