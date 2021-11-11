"دون قيد أو شرط".. طلبة الجامعات يعتصمون للمطالبة بدور ثالث (فيديو)

وتدخل الاعتصامات أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار تجاهل مطالب المعتصمين. ورفع المعتصون لافتات تطالب "بالدور الثالث دون قيد أو شرط"، كما رددوا شعارات "طلابية طلابية".وتقول دينا حسن، ممثلة عن الاعتصام، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الطلبة في الجامعات العراقية يتظاهرون أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي ساحة التحرير؛ للمطالبة بالدور الثالث ولكن لايوجد اي اهتمام من الوزير لنا".وتضيف، أن "الاعتصامات مستمرة على مدار أسبوعين ولم تستجب وزارة التعليم العالي بخصوص الدور التكميلي، رغم أن وزارة التربية منحت درجات للطلبة بالإضافة إلى دور ثالث وراعت الظروف التي يمر بها العالم والعراق تحديداً"، مطالبة رئيس الوزراء ووزير التعليم "بالنظر في مطالب المتظاهرين المعتصمين وإقرار الدور الثالث".وتشير إلى أن "أغلب الطلبة امتحنوا دوراً واحداً فقط، كونهم أو أحد عائلاتهم أصيبوا بفيروس كورونا خلال فترة الأمتحانات النهائية".في ذات السياق، يوضح يوسف شاهين (متظاهر)، إن "الاعتصامات أمام وزارة التعليم شارفت على دخول أسبوعها الثالث ولا استجابة لمطلبنا المتمثل بإقرار الدور الثالث لطلبة الدراسة الأولية في الجامعات العراقية في ظل الظروف الاستثنائية والحرجة التي تمر على البلد".ويردف شاهين، "واجهنا الكثير من المشكلات، أغلب الطلبة أصيبوا بكورونا وكانت لديهم فرصة واحدة للامتحان، وأسباب أخرى بينها أن الفترة بين الدور الأول والثاني كانت مدتها 10 أيام فقط".من جانبه، يستغرب عباس الراوي (متظاهر) "مماطلة وزارة التعليم في الموافقة على قرار الدور الثالث، لاسيما أن نسبة الرسوب بين الطلبة عالية جداً"، حسب قوله.ويلفت الراوي، إلى أن "الطلبة واجهوا خلال فترة الامتحانات مشكلات عدة بينها تتعلق بالانترنيت والتأخر بإرسال الإجابة بسبب ضعف الشبكات".أما عبد الحسين جاسم، طالب في جامعه البصرة - كلية الهندسة قسم الميكانيك، يقول إن "طبيعية العام الدراسي كان إلكترونياً، فيما أجريت الامتحانات حضورية، وأن أغلب المواد الدراسية لم تاخذ حقوقها الكافية ولم يتم شرحها للطالب بالشكل المطلوب أثناء الدراسة الإلكترونية"، مشيراً إلى أنه "هناك ضعفاً في البنى التحتية للتعليم الالكتروني ما تسبب برسوب عدد من الطلبة".ويتم حديثه بالقول: "عدم إقرار دور ثالث سيتسبب بمشكلات لأغلب الطلبة، وقد تصل لترك الدراسة خاصة لطلبة الجامعات الأهلية، بسبب عدم تحمل الكثير منهم دفع مبالغ إضافية".