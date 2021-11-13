مصرف الرافدين يطلق سندات بناء للمواطنين - عاجل

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فروع المصرف بدأت المباشرة ببيع سندات "بناء" للمواطنين الراغبين بالشراء، مشيرا الى ان المصرف حدد في تعليماته ضوابط البيع من ضمنها سند فئة 500 الف دينار بفائدة 6% لمدة سنتين وسند بمبلغ مليون دينار بفائدة سنوية 7% لمدة اربع سنوات".ودعا المصرف بحسب البيان، "المواطنين الراغبين بالشراء تقديم طلب مباشر الى فروع المصرف مستصحبين معهم المستمسكات التعريفية الاصلية مقابل منح المصرف للزبون ايصالا مقابل ما يدفعه من مبلغ لشراء السندات".وتابع، إن "المواطنين الراغبين بشراء سندات البناء ممن لا يملكون حسابا مصرفيا ويتعذر عليهم فتح الحساب اثناء عملية الشراء فيتم قبول فتح حسابات مصرفية لا حقة لهم من اجل ان يتم فيها ايداع استحقاقات السند مستقبلا من فوائد سنوية وكذلك القيمة الاسمية للسند عند الاطفاء".