طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من هذا اليوم

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.





وتوقعت الهيئة بحسب بيان ورد لـ السومرية نيوز، "هطول أمطار رعدية بدءاً من يوم الاثنين المقبل".