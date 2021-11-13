طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من هذا اليوم

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
25
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
25
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:45 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
متحور "هيهي".. رصد كيف بدأ انتشار الشائعة "المرعبة"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من هذا اليوم
محليات
2021-11-13 | 02:06
20,326 مشاهدة
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.
وتوقعت الهيئة بحسب بيان ورد لـ السومرية نيوز، "هطول أمطار رعدية بدءاً من يوم الاثنين المقبل".
»
حمّل تطبيق السومرية الآن،
أنقر هنا
الطقس
امطار
+A
-A
آخر الاخبار
16:42 | 2021-11-13
16:42
دوليات
"كوب 26".. اتفاق على مكافحة الاحتباس الحراري
16:12 | 2021-11-13
16:12
كورونا اليوم
متحور "هيهي".. رصد كيف بدأ انتشار الشائعة "المرعبة"
15:52 | 2021-11-13
15:52
أمن
الحشد الشعبي يعلن صد "تعرض داعشي" جنوب الموصل
المزيد
اعلان
محليات
العراق.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا
العراق.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا
الشرطة النهرية تنتشل جثة امرأة من بحيرة الرزازة في كربلاء
05:55 | 2021-11-13
مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلة حملة الشهادات العليا من العلوميين
05:30 | 2021-11-13
"الكتب الممزقة" والمناهج غير الكاملة تخيب آمال الطلبة و"تحرج" التربية
05:06 | 2021-11-13
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
جربي في مطبخك تحضير الكليجة العراقية
منوعات
23.77%
05:06 | 2021-11-13
جربي في مطبخك تحضير الكليجة العراقية
05:06 | 2021-11-13
توقعات الانواء الجوية لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة
محليات
18.95%
04:00 | 2021-11-12
توقعات الانواء الجوية لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة
04:00 | 2021-11-12
طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من هذا اليوم
محليات
17.01%
02:06 | 2021-11-13
طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من هذا اليوم
02:06 | 2021-11-13
المرور تصدر توضيحاً حول "تسقيط المركبات"
محليات
15.86%
13:49 | 2021-11-12
المرور تصدر توضيحاً حول "تسقيط المركبات"
13:49 | 2021-11-12
مقادير وطريقة تحضير التاچينة العراقية
منوعات
13.82%
04:25 | 2021-11-12
مقادير وطريقة تحضير التاچينة العراقية
04:25 | 2021-11-12
طريقة عمل كبة التمن العراقية
منوعات
10.58%
10:09 | 2021-11-13
طريقة عمل كبة التمن العراقية
10:09 | 2021-11-13
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.