النزاهة تكشف مغالاة وشبهة فساد في صحتي ميسان وذي قار

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت في دائرة صحَّة ميسان بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "بتمكُّن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، من ضبط أوليَّات عقدٍ لتجهيز جهاز سونار بمبلغ (168,000,000) مليون دينار، مُبيّنةً وجود شبهة فسادٍ في قيمة العقد ومغالاة في سعر الشراء".وأضاف البيان، إنه "في مُحافظة ذي قار، تمكن فريقٌ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، الذي انتقل إلى أحد المُستشفيات في المُحافظة، من ضبط (2,200) شريط دواء تمَّ التلاعب في تاريخ انتهاء صلاحيَّتها، مُشيرةً إلى أنَّ تلك المواد تمَّ تجهيزها من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيـَّة إلى المُؤسَّسات الصحيَّـة في المحافظة، وبلغت (37,400) شريط".وأوضح، "حصول حالات تلاعبٍ بتاريخ انتهاء صلاحية الأشرطة عن طريق وضع (ليبل) آخر بقصد التضليل والتمويه على تاريخ انتهاء الصلاحية الحقيقي المُثبت على الأشرطة، لافتة إلى استمرار الإجراءات لسحب بقيَّة الكميَّة المُجهّزة إلى القطاعات الصحيَّـة في عموم المُحافظة".وأكد البيان، "تنظيم محضري ضبط أصوليَّـين في العمليَّـتين، وعرضهما رفقة المُبرزات الجرميَّـة على قضاة محكمتي التحقيق المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان وذي قار؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".