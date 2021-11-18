المنافذ الحدودية تضبط هدراً في المال العام بمنفذ طريبيل

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط هدر في المال العام بمنفذ طريبيل الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" كوادرها في منفذ طريبيل الحدودي تمكنوا من ضبط خمس شاحنات تحمل كل واحدة منها اربع وحدات تبريد".



وأضافت أنه "تم انجاز المعاملة الجمركية بترسيم كل وحدة تبريد على أن قدرتها 2.5 طن بينما القدرة الحقيقية لكل وحدة تبريد هي 17 طناً".

واشارت الهيئة الى أن" ذلك سبب هدراً بالمال العام ومقداره (21175000) واحد وعشرون مليوناً ومئة وخمسة وسبعون الف دينار" .

واكدت خلال البيان أنه "تم اتخاذ الاجراءات واحالة القضية للقضاء لمحاسبه المقصرين واستيفاء الرسوم الحقيقية للدولة".