Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأدوية الأوروبية تكشف معلومات عن عقار لعلاج كورونا- عاجل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

توضيح من مجلس الخدمة الاتحادي بشأن تعيينات الشهادات العليا والعلوميين

محليات

2021-11-18 | 05:27
توضيح من مجلس الخدمة الاتحادي بشأن تعيينات الشهادات العليا والعلوميين
721 مشاهدة

أكد مجلس الخدمة الاتحادي أنه يعمل على توفير فرص التعيينات لحملة الشهادات العليا و(العلوميين) وفق مبدأ التنافس بشكل شفاف عبر التقديم الإلكتروني، مبيناً أنَّ قرابة 13 ألف متقدم يتنافسون للحصول على أكثر من 7 آلاف درجة وظيفيَّة بوزارة الصحة أعلن عنها المجلس مؤخراً.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي علاء الفهد للصحيفة الرسمية إنَّ "المجلس يهدف إلى تطبيق القوانين الخاصة به ضمن قانون الموازنة التي تتيح للمجلس فتح باب التوظيف للفئات المشمولة بقانون 23 لسنة 2021، وهي شرائح (الدراسات العليا: الماجستير والدكتوراه، والطلبة الأوائل لشهادة البكالوريوس) فضلا عن التعيينات في الدوائر البلدية في المحافظات".
 
وأضاف أنَّ "المجلس بدأ بتعيين شريحة العلوميين (خريجي الكليات العلمية) من حملة الشهادات العليا، وقد توفرت درجات لوزارة الصحة وأعلنت من قبل المجلس كما هي بعدد (7038) وتم التقديم عليها عبر الموقع الالكتروني والصفحة الرسمية للمجلس، وتمت إحالة طلبات التعيين بشكل الكتروني من دون تدخل وحسب المفاضلة لـ(أسر الشهداء وحملة الشهادات وحسب التفضيل للمتزوجين وذوي المعدلات العالية والمعيل للأسرة) وهذه النقاط تم التفاضل بها بشكل الكتروني"، لافتا الى أنه "تم اختيار (12960) متقدما لخوض المنافسة الالكترونية على تلك الدرجات، وقد اكتملت المرحلة الأولى وأعلنت الأسماء، وستبدأ المرحلة الثانية وهي الاختبار للمتقدمين في الجامعات من أجل الحصول على الدرجات الوظيفية".
 
وأشار إلى أنَّ "المجلس بدأ منذ يومين بمقابلة المشمولين من حملة الشهادات العليا الذين اختارهم البرنامج ونسبتهم 15 % من المتقدمين، وما زالت المقابلات جارية ومستمرة من أجل تأهيلهم للتعيينات", مبيناً أنَّ "المجلس فتح بوابة التعيينات في (بيت الحكمة وديوان الرقابة المالية والمنافذ الحدودية) وأيضا شملت عدداً من الاختصاصات من حملة الشهادات العليا والأوائل على الجامعات".
 
وأوضح أنَّ "التقديم مستمر عبر الموقع الالكتروني ولمدة 20 يوماً من أجل اختيار الدرجات", مؤكداً أنَّ "المجلس أعلن توفر درجات وظيفية في دوائر بلدية (ميسان والبصرة)، وهو مستمر بإعلان الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك بعد أن تصل من وزارة المالية".

» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:22 | 2021-11-18 12:22
11:58 | 2021-11-18 11:58
11:51 | 2021-11-18 11:51
المزيد
اعلان
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.