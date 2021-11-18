النفط: نقاشات جادة لاستقطاب استثمارات جديدة لقطاع الطاقة في العراق

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل شارك في أعمال مؤتمر ومعرض اديبيك بابو ظبي".واكد عبد الجبار ان "القطاع النفطي بحاجة الى مزيد من الاستثمارات والتمويل والتكنولوجيا الحديثة التي تدعم الصناعة النفطية والطاقة النظيفة، وتسهم في الارتقاء والنهوض بها"، مشيراً الى "ضرورة توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتعاون جميع الجهات المعنية في ذلك، لتوفير فرص اكبر للعمل والتنمية وعقد الاتفاقات مع الشركات العالمية الرصينة".واضاف اسماعيل ان "مشاركتنا في هذا الملتقى العالمي الذي يجمع الشركات العالمية والمستثمرين، فرصة لاجراء لقاءات ونقاشات جادة معهم"، لافتا الى ان "قطاع النفط والطاقة في العراق يحضى باهتمام كبير من قبل الجميع".ويشارك العراق في مؤتمر ومعرض اديبيك بوفد كبير يمثل قطاعات الاستخراج والتصفية والغاز والطاقة النظيفة والتدريب، فضلا عن جناح في المعرض يمثل وزارة النفط والشركات النفطية.