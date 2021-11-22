الكشف عن أسباب عدم تطبيق اتفاقية سنجار

وقال علي اغا في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الذي عرقل اتفاقية سنجار هو حزب العمال الكردستاني، وبعض الفصائل المسلحة، والخارجين عن القانون، لإبقاء غياب هيبة الدولة، واستمرار مكاسبهم الشخصية والاقتصادية واستمرار متاجرتهم بالممنوعات التي تدر عليهم أموالا طائلة".واضاف، ان "عدم تطبيق اتفاقية سنجار هو ضعف لهيبة الدولة، ومنح الاستقواء لحزب العمال الكردستاني والقوات التي أتت من خارج الحدود وبعض الفصائل المسلحة المليشياوية، مشيرا الى بعض التصريحات التي تنقل معلومات مغلوطة غير صحيحة عن الوضع الحقيقي في سنجار".وعدّ علي اغا ، أنه "لا بديل غير تطبيق هذه الاتفاقية التي هي مطلب شعبي ودستوري، مشيرا الى ان الانتخابات الاخيرة اثبتت رغبة الاهالي بتطبيق هذه الاتفاقية اقصى الشعب الذين يعرقلون الاتفاقية والعابثين بالمدينة، وامتنع عن الانصياع لهذه القوات غير الشرعية".وناشد "الحكومة الاتحادية بتطبيق اتفاقية سنجار ببنودها الخمسة، المتمثلة، بالادارية والامنية وطرد البكاكا، واعمار المدينة وبناء مشاريع اقتصادية كبيرة، وعودة النازحين اليها، والنهوض بالخدمات".واكد ، ان "تطبيق الاتفاقية سوف تجعل الجميع يقطفون ثمارها، فهي تضمن بسط الأمن وعودة النازحين واشيع مبدأ التعايش السلمي، وطرد الغرباء، ومسك الحدود وتوفر الخدمات".