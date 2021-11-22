العمل: هيئة الحماية الاجتماعية تستعد لإطلاق "البوابة الالكترونية" - عاجل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "النائب الاول لرئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى عبدالرحيم، ناقشت مع الملاكات المتقدمة في الهيئة اطلاق برنامج البوابة الالكترونية الذي تم إعداده من قبل مبرمجي دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة وذلك يوم الاحد الموافق 21-11-2021".وأضافت، إن "الاجتماع شهد مناقشة تفاصيل البرنامج الالكتروني (البوابة الالكترونية) الذي يقدم عدداً من الخدمات التي تتيح للمستفيد من مظلة قانون هيئة الحماية الاجتماعية معرفة حالة قيده وتحديث بياناته الكترونيا من دون الحاجة لمراجعة القسم وبالتالي سرعة انجاز المعاملات والتخلص من حلقة الروتين وتخفيف الضغط على المستفيدين".وأوضحت الوزارة، إنه "ومن جهة اخرى ناقش المجتمعون آلية مقاطعة اسماء المشمولين والمقدمين على الشمول مع الوزارات والهيئات الحكومية للتقليل من تكرار الاسماء وارسال الاسماء التي تظهر فوق خط الفقر الى اقسام الهيئة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان للقيام بالاجراءات المناسبة بشأنها".