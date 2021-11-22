القضاء يبحث الإشكاليات القانونية الخاصة بعقارات المسيحيين - عاجل

وقال إعلام مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل اليوم الموافق 2021/11/22، أعضاء كتلة بابليون كلا من الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق يعقوب، ودريد جميل أيشوع، وبيدء خضر سلمان، وأسوان الكلداني".واضاف البيان، إنه "تم التباحث مع أعضاء الحركة، بشأن الإشكاليات القانونية الخاصة بعقارات المواطنين من الديانة المسيحية والية الحفاظ عليها".