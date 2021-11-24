التعليم تصدر قراراً جديداً بشأن هذه الفئة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حرصا على دعمهم وتمكينهم من القبول في الجامعات وجه وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب بشمول الطلبة المكفوفين من مواليد 1990 صعودا بالتقديم الى القبول المركزي على وفق رغبة الطالب ومعدله للالتحاق بالدراسة الصباحية في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2021".كما وجه وزير التعليم، وفق البيان، "بتوفير فرصة لأقرانهم المكفوفين من ذوي المواليد السابقة لسنة 1990 للتقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية وإعفائهم من الأجور الدراسية".