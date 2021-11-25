بعد قرار هدم ست مدارس.. الأهالي متخوفون على مصير أبنائهم

استنكر اولياء امور طلبة ببغداد قرار هدم ست مدارس بمنطقة الحرية، مبينين بان القرار سيضع ابناءهم امام مصير مجهول.نقابة المعلمين كانت لها مطالب لاتختلف كثيراً عن مطالب المواطنين، حيث بينت بان القرار يصب بمصلحة المدارس الاهلية التي تستقطع مبالغ طائلة من اجل قبول الطلبة بمدارسها.وبين قرار ازالة المدارس ومطالب الاهالي تناشد جهات عدة بتحركات جدية من قبل الحكومة لانقاذ التلاميذ من خلال ايقاف القرار او توفير بدائل اخرى لهم.