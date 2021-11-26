الصدر يدعو إلى الكشف عن التحقيقات الخاصة باستهداف منزل الكاظمي

وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء فيه تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة وفيه اثارة ففتنة وزعزعة لأمن العراق برمته".وتابع، "ومن هنا صار لزاما الكشف عن (المكشوف)، أعني الكشف عن التحقيقات الخاصو بهذا الملف، وإالقاء القبض على الارهابيين الذين قاموا بهذا العمل الارهابي المشين وانزال العقوبة المناسبة لهم".وختم الصدر قائلا: "ومع عدم الكشف عن ذلك، فقد نضطر لكشفها مستقبلا".