الخارجية تعلن عودة نحو 1000 مهاجر عراقي من العالقين على حدود أوروبا

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجيّة احمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تتابعُ وزارة الخارجيّة تطوراتِ ملف المهاجرينَ العراقيين منذ منتصف حزيران 2021، وقد أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين إتصالات موسّعة مع نظرائه في الإتحاد الأوروبي وإستقبل عدد منهم في بغداد،إذ كان الشعور بضرورة تحقيق إستجابة وطنيّة لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات تهريب وإتجار البشر،التي كانت ضالعةً في هذه المخاطر".واضاف الصحافي، ان "الوزارة أوعزت لسفارتي جمهوريّة العراق في موسكو و وارشو بإيفاد الفِرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا،ليتوانيا،لاتفيا وبولندا".وتابع، "مع تصاعد الهجرة مؤخراً حرصت الوزارة على التنسيق العاجل مع الجهات الوطنية وأخذ زمام المبادرة،ونجحنا حتى الان من إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء إستثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقية،وكانت ضمن الرحلات الأولى (431) والثانية(176) والثالثة(435) والرابعة ستكون مساء اليوم (431) والخامسة ستكون يوم غد وتُقل(430)،ليكون مجموع العائدين طوعيّاً(1894)".واشار الصحافي الى، إن "وزارة الخارجية تستمر في جهودها التي وعدت بها لإتمام مسار العودة الطوعيّة،حرصاً منها على توفير أعلى إستجابة ممكنة،لأمن وسلامة المهاجرين".