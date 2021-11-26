التربية توضح بشأن شمول طلبة الثالث المتوسط بدور ثالث

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "الوزارة مستعدة لإجراء الامتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط والتي كان من المقرر إجراؤها يوم غد السبت، وكذلك شمول لمن لم يوفق في النجاح بالدور الثاني"، مستدركا "لكن كان هناك قرار بإلغاء شمول طلبة الدور الثالث من أداء الامتحانات، ما أربك الوضع وكل ما تم التخطيط له مسبقاً".وأضاف أن "الوزارة عمدت على تأجيل الامتحانات على أمل أن يكون هناك تغيير في هذا القرار حتى يتمكن الطلبة من تأدية الامتحانات ومراعاة الشأن الاستثنائي الذي تمر به البلاد".