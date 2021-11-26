انفجار إسطوانة غاز داخل مخبز في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإنفجار إسطوانة غاز داخل مخبز في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إ، "دويا سمع جراء انفجار اسطوانة غاز داخل مخبز ضمن منطقة الشالجية في العاصمة بغداد ".



وأضاف المصدر، أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع اي اصابات".