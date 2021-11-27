العراق وايطاليا يتفقان على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي - عاجل

وذكر بيان لوزارة التعليم ورد لـ السومرية نيوز، إنه "جرى التأكيد خلال الاجتماع الذي جرى بحضور سفيرة جمهورية العراق في إيطاليا صفية طالب السهيل ومدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور حازم باقر طاهر، التأكيد على أهمية التعاون بين بغداد وروما على الصعيد العلمي والأكاديمي وتنمية اتجاهات التبادل الثقافي من خلال برامج مدروسة تحقق أهدافها ضمن سقوف زمنية يحددها الجانبان".وأوضح البيان، إن "المجتمعين اتفقوا على مذكرة تفاهم تتضمن محاور عدة منها: برامج التوأمة بين المؤسسات الجامعية والزمالات الدراسية والبحثية والإشراف المشترك فضلا عن تنمية بيئة التنسيق والتفاهم لبلورة الأنشطة العلمية والمؤتمرات العلمية التخصصية".وأعرب وزير التعليم بحسب البيان، "عن حرص الجامعات العراقية على تطوير حضورها التنافسي في التصنيفات العالمية وتعزيز مؤشرات السمعة الأكاديمية من خلال الشراكات الدولية الفاعلة".من جانبها، "رحبت وزيرة التعليم الايطالية بهذا الانفتاح والاهتمام بصياغة المشاريع المشتركة بين الطرفين على وفق الأهداف التي تنشدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لدى البلدين الصديقين، وفق ما جاء في البيان".