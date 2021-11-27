الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس المتوقعة في العراق خلال الايام الاربع المقبلة.





وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس معتدل ودرجات الحرارة مستقرة عند حدودها الطبيعية".