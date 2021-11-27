النصر يوضح حقيقة طلب العبادي لقاء المرجع السيستاني وترأس وفدا لزيارة الأمم المتحدة

اوضح ائتلاف النصر، اليوم السبت، حقيقة طلب رئيس الائتلاف حيدر العبادي لقاء المرجع الأعلى وترأس وفد لزيارة الأمم المتحدة.

وذكر بيان للائتلاف ورد لـ السومرية نيوز، انه "يحيط ائتلاف النصر الرأي العام الكريم، بأنّ ما يتم تداوله من أخبار تخص تحركات حيدر العبادي سواء المتصلة بطلب لقاء المرجع الأعلى أم بخبر ترأس وفد لزيارة الأمم المتحدة، هي أخبار غير صحيحة بالمطلق".

واشار الى أنّ "التغطية لتحركات ومساع ومواقف العبادي كافة تُنشر من خلال مواقعه الاعلامية الرسمية".



وأكد ائتلاف النصر، أنّ "جهد العبادي كان وسيبقى منصباً على وحدة الصف الوطني وتلافي الأزمات المهددة لاستقرار الوطن".



