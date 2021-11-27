بعد تسجيل 29 الف حريق في 2021.. الدفاع المدني تحذّر المواطنين من حرائق الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة يوما بعد اخر والدخول في اجواء الموسم الشتوي، حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين من ازدياد حوادث الحريق نظرا لاستخدام المدافئ بكثرة.

وقال مدير عام المديرية كاظم سلمان بوهان للصحيفة الرسمية انه "بعد دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وقيام المواطنين باستخدام المدافئ النفطية والكهربائية، من المتوقع ان تزداد حوادث الحريق بسبب تجاهل المواطنين لمعايير السلامة في هذا الجانب".

وبين ان "المديرية سجلت خلال العام الحالي اكثر من 29 الف حادث حريق، جزء منها سببه المدافئ، اذ يقوم البعض بتعبئتها بالنفط وهي في حالة اشتعال ما يؤدي الى نشوب الحريق الذي يتسبب في كثير من الاحيان بفقدان اشخاص لحياتهم".

واشار بوهان الى "ضرورة تعزيز وعي المواطنين في حال استخدام اي نوع من انواع المدافئ وعدم تركها مشتعلة عند النوم".

وذكر ان "المديرية تحث من خلال حملاتها التوعوية المستمرة والمكثفة على ضرورة التزام المواطنين بمعايير الصحة والسلامة وعدم التهاون في هذا الجانب لانه يمس حياتهم، ناهيك عن الخسائر المادية التي تسببها تلك الحوادث".

واضاف بوهان ان "المديرية لايقتصر عملها على عمليات الاطفاء، وانما تقوم بعمليات انقاذ عديدة منها انقاذ الاشخاص العالقين في المصاعد والمباني التي تعرضت للحرائق، حيث بلغ عدد العمليات التي نفذتها خلال العام الحالي نحو 284 عملية، فضلا عن تنفيذها نحو 58 عملية اسعاف، وكذلك تعمل بالتنسيق مع وزارة البيئة للكشف عن الالغام والقنابل غير المنفلقة، اذ بلغ عدد الكشوفات التي نفذتها خلال العام الحالي811 كشفا".