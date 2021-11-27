الحج والعمرة: السعودية هي التي تقرر عدد الحجاج

استكملتْ هيئة الحج والعمرة جميع الاستعدادات اللوجستية لموسم الحج المقبل، بينما تنتظر قرار الجانب السعودي في حال كان هناك حج للموسم الجديد بسبب ظروف جائحة "كورونا" وكذلك التعليمات الخاصة بالحج من حيث عدد الحجاج والسكن وتطبيق الشروط الصحية، مبينة أنها استطاعت تفويج 47 ألف مواطن لأداء مناسك العمرة.

وقال مدير إعلام الهيئة جمال البدري، للصحيفة الرسمية إن "الهيئة أعلنت استعدادها الكامل لموسم الحج، ولكن قرار تفويج الحجاج يجري بموافقة الجانب السعودي من حيث إقامته في العام المقبل أو لا، ومن حيث عدد الحجاج والموافقات الصحية والسكن والنقل".

وأضاف، أن "الهيئة أكملت جميع استعداداتها الصحية واللوجستية إضافة إلى اشتراط تلقيح المواطنين الذين سيشاركون في الموسم"، مبيناً أنه "يجب أن يكونوا قد لقحوا اللقاحين الأول والثاني وفي حال كان هناك لقاح ثالث يفترض على الحاج أن يكون قد طعم باللقاح الثالث وأن يكون مزوداً بهوية أو بطاقة لقاح صحية دولية لغرض السفر".

ولفت الى أن "عدد المعتمرين وصل الى 48 ألف معتمر، وقد استطاعت الهيئة أن تفوج هذا العدد من المعتمرين وبالشروط الصحية وجميع الاستعدادات اللوجستية المهيأة للمعتمرين".

وأشار إلى أنه "في آخر مواسم الحج استطاعت الهيئة أن تفوج 53 ألف حاج، ولكن الآن العدد مقترن بالجائحة والجانب السعودي هو الذي يقرر حجم الحجاج إضافة الى الشروط الصحية".