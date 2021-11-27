إدراج سدة الهندية ونواعير هيت في سجل التراث العالمي - عاجل

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم السبت، إدراج سدة الهندية ونواعير هيت في سجل التراث العالمي للري.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بجهود حثيثة بذلتها الحكومة العراقية أثناء انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي الثاني والسبعين للجنة الدولية للري والبزل (ICID) في مدينة مراكش المغربية، أدرج كل من: سدة الهندية القديمة في محافظة بابل، ونواعير قضاء هيت في محافظة الأنبار، في سجل التراث العالمي للري.

واضاف البيان، ان "هذا الإنجاز جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة العراقية بقيادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وممثلة بوزارة الموارد المائية، عبر توجيهات ومتابعة الوزير المهندس مهدي رشيد الحمداني، وبجهود اللجنة الوطنية العراقية للري والبزل".

وتابع، ان "ما حصل بالأمس في مراكش، يوم عراقي بامتياز ويشكل إنجازًا كبيرًا لبلدنا، لم تستطع سوى دول قليلة من تحقيقه تتوافر على إمكانيات كبيرة تفوق إمكانيات العراق في الوقت الحاضر وسيشكل حافزا كبيرا؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب في المستقبل".