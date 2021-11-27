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بعد إدراجهما بالتراث العالمي.. ماذا تعرف عن سدة الهندية ونواعير هيت

محليات

2021-11-27 | 10:15
بعد إدراجهما بالتراث العالمي.. ماذا تعرف عن سدة الهندية ونواعير هيت
2,040 مشاهدة

أعلن العراق، اليوم السبت، إدراج سدة الهندية ونواعير هيت في سجل التراث العالمي للري.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الحكومي، انه "بجهود حثيثة بذلتها الحكومة العراقية أثناء انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي الثاني والسبعين للجنة الدولية للري والبزل (ICID) في مدينة مراكش المغربية، أدرج كل من: سدة الهندية القديمة في محافظة بابل، ونواعير قضاء هيت في محافظة الأنبار، في سجل التراث العالمي للري".

وتقع سد الهندية شمالي محافظة بابل، بينما تقع نواعير هيت غربي محافظة الأنبار.. وأدناه معلومات عن هذين المعلمين:


سدة الهندية:
 هي سدة تقع على نهر الفرات جنوب مدينة المسيب ضمن محافظة بابل، ويعتبر مشروع سدة الهندية من اكبر مشاريع الري في العراق وهو أقدم مشروع ري مبني حتى الان.

بدأ البناء بالسد عام 1911 وأنتهى عام 1913، وقد بني سد جديد بين عامي 1984 و1989 على بعد بضعة كيلومترات شمال السدة القديمة، بمناسبة إطلاق مشروع أعادة تشغيل سدة الهندية القديمة.

ومن دواعي الاسباب لإنشاء هذا السد هو جفاف آلاف الدونمات الزراعية ومساحات شاسعة من البساتين والتي كانت مهددة بالموت والهلاك وما ينتج عن ذلك من خراب زراعي واقتصادي كبير يصيب منطقة الفرات الاوسط، وانشاء هذا السد كان له مردود اقتصادي حيث ساهم بازدهار الجانب الترفيهي والسياحي في المنطقة.

نواعير هيت:
الناعوروجمعها نواعير، هي واسطة رفع المياه من مجرى النهر إلى الأراضي المحاذية عندما تكون أعلى من مستوى النهر، والناعور يدور على نفسه بفعل دفع المياه، وتنقل أوان ‏فخارية خاصة مربوطة بأضلاع الناعور الماء إلى ساقية عالية تنحدر تدريجياً، لكي ينساب الماء فيها وتروي ‏الأراضي.

وتقع هيت غربي محافظة الأنبار، وتمتاز بكثرة النواعير وتنفرد نواعير هيت بالمطاحن المائية، وهي أبنية ضخمة قديمة تستخدم لطحن الحبوب، إذ تربط عجلات الطحن التي تدور الرحى التي تقوم بالطحن بدائرة الناعور الذي يدور بفعل قوة تيار الماء، وبالتالي يتم استثمار دوران الناعور لطحن الحبوب.

وهذه الطواحين التي كانت موجودة بكثرة في هيت وقراها تركت وأهملت مع توفر المكائن الحديثة ولم يبق منها إلا القليل.

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