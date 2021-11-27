المرور العامة تحسم الجدل بشأن النموذج الجديد للوحات

نفت مديرية المرور العامة، السبت، منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت لوحة خاصة بأرقام المركبات وعرض نموذج رقم بغداد.

وقالت المرور في بيان، إنه "لوحظ خلال هذه الايام بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت لوحة خاصة بارقام المركبات وعرض نموذج رقم بغداد، حيث نود ان نوضح ان هذا المنشورات الخاصة بنماذج لوحات التسجيل غير صحيحة".

وأضافت أن "النموذج الجديد للوحات هو نموذج عالمي وفق الاتفاقات الدولية وحسب اتفاقية فيينا للسير وستكون لوحات التسجيل ذات مواصفات فنية عالية الجودة وخاصة فيما يتعلق بالنواحي الامنية".

وأكدت المرور أنه "لم تطبع اي لوحة من هذه اللوحات لحد الان وكل ما يتداول من نماذج لوحات هي غير صحيحة وغير رسمية".