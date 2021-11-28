Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
المرور العامة تحسم الجدل بشأن النموذج الجديد للوحات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الخارجية توجه نداءً لسفارتي العراق في روسيا وبولندا

محليات

2021-11-28 | 02:46
الخارجية توجه نداءً لسفارتي العراق في روسيا وبولندا
660 مشاهدة

حذرت وزارة الخارجية، سفارتي العراق في روسيا وبولندا من تعرض المهاجرين لعمليات خطف من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر، بينما كشفت عن تنظيم رحلات اضافية على متن الخطوط الجوية العراقية ومنح جوازات مرور للراغبين بالعودة من بيلاروسيا.

وفي غضون ذلك، اكدت لجنة العلاقات الخارجية في اقليم كردستان عودة اكثر من الف مهاجر حتى الان الى الاقليم.
 
وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد الصحاف للصحيفة الرسمية إن "الوزارة أوعزت لسفارتي جمهورية العراق في موسكو ووارشو، بإيفاد الفرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق وحمايتهم من شبكات التهريب والاتجار بالبشر".
 
واشار الى ان "وزارة الخارجية تتابع تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف حزيران 2021، وقد أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالات موسّعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، واستقبل عددا منهم في بغداد، إذ كان الشعور بضرورة تحقيق استجابة وطنيّة لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات التهريب والاتجار بالبشر، التي كانت ضالعةً في هذه المخاطر".
 
ولفت الى "نجاح اعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية، إذ عاد ضمن الرحلات الأولى (431) مهاجرا، والثانية (176)، والثالثة (435)، والرابعة امس الاول (431)، والخامسة كانت امس وتُقل (430) مهاجرا، ليكون مجموع العائدين طوعيّاً (1894)" .
 
وذكر الصحاف "ان الوزارة منحت حتى الان 120 جواز مرور للراغبين بالعودة طوعاً من المهاجرين".
 
من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اقليم كردستان الدكتور ريبوار بابكي للصحيفة إن "اكثر من الف مهاجر عادوا من حدود بيلاروسيا الى اقليم كردستان، ولا تزال العودة مستمرة للراغبين منهم عن طريق تسجيل اسمائهم بالتنسيق بين الاقليم والحكومة الاتحادية".

» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:10 | 2021-11-28 06:10
05:45 | 2021-11-28 05:45
05:32 | 2021-11-28 05:32
المزيد
اعلان
اعلان
اعلان
انتحار شاب بعد ساعة من زفافه!.. وعروسه تكشف السبب
24.78%
02:17 | 2021-11-27
انتحار شاب بعد ساعة من زفافه!.. وعروسه تكشف السبب
02:17 | 2021-11-27
أول تعليق من &quot;بتروفيتش&quot;: لست مدرب انستغرام
16.57%
13:33 | 2021-11-27
أول تعليق من "بتروفيتش": لست مدرب انستغرام
13:33 | 2021-11-27
بشرى سارة تخص &quot;متحور أوميكرون&quot; في العالم
15.62%
12:20 | 2021-11-27
بشرى سارة تخص "متحور أوميكرون" في العالم
12:20 | 2021-11-27
فنانة عراقية تستعد لإحياء حفل افتتاح كأس العرب في قطر
14.52%
14:45 | 2021-11-26
فنانة عراقية تستعد لإحياء حفل افتتاح كأس العرب في قطر
14:45 | 2021-11-26
عمليات بغداد توضح بشأن حادثة سقوط حواجز كونكرتية على عجلة &quot;كوستر&quot;
14.5%
07:28 | 2021-11-26
عمليات بغداد توضح بشأن حادثة سقوط حواجز كونكرتية على عجلة "كوستر"
07:28 | 2021-11-26
المرور العامة تحسم الجدل بشأن النموذج الجديد للوحات
14.01%
15:43 | 2021-11-27
المرور العامة تحسم الجدل بشأن النموذج الجديد للوحات
15:43 | 2021-11-27
المزيد
أغلبية
أغلبية
توافقية
توافقية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.