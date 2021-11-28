الثقافة: اليونسكو حددت موعد بدء العمل في المنارة الحدباء

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزير حسن ناظم التقى اليوم في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة مدير مكتب اليونسكو في العراق بالو فونتاني، ورئيس الجامعة الأمريكية في بغداد مايكل مولنيكس"، مبيناً أنه "نوقش خلال اللقاء عددٌ من المشاريع المشتركة في عدة مجالات".وأكد الوزير وفقاً للبيان على "أهمية استمرار التعاون بين العراق واليونسكو والجامعة الأمريكية".من جانبه، قدم فونتاني ملخصاً لتطور العمل الجاري في الموصل، مع وضع مخطط لبدء العمل في المنارة الحدباء مطلع العام المقبل"، مشدداً على "أهمية تنفيذ المشروع كونه الأول من نوعه في العالم".