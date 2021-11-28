استجابة للسومرية.. موقف حكومي يحسم أمر المدارس المهددة بالهدم في بغداد

وأكد رسول في حديث مصور، ورد بشكل خاص إلى السومرية، على "عدم هدم أي مدرسة من تلك المدارس الخمس"، مشدداً بقوله: "طابوكة ما تنشال".وأوضح، أن "وزارة الدفاع لا علم له بمجريات الموضوع، وتم الاتصال فيما بعد بوزارة الإسكان لوقف الإجراءات الأخيرة"، مشيراً إلى "تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الدفاع والتربية لغرض حلحلة الموضوع".وحول أبرز مهام اللجنة المشكلة، بين رسول، أن "اللجنة ستعمل على إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.. المدارس لن تهدم، وسيعالج الأمر أما بدفع إيجارات للدفاع، أو آخذ مكانها قطع أرضية تابعة للتربية، أو تقوم وزارة التربية بشراء قطع أخرى كتعويض عن تلك التي شيد عليها مدارس".ويوم الثلاثاء الماضي، شكا مواطنون من مدينة الحرية عبر السومرية نيوز، من إخطار وردهم بشكل مفاجئ، يقضي باخلاء مدارس ابنائهم، وعددها خمسة، لوجود قرار بتهديمها وإنشاء مجمع سكني بدلا عنها، متسائلين عن المصير الذي سيحل بابنائهم لاسيما أن منطقتهم تعاني من زخم في أوقات دوام المدارس، فيما أشاروا إلى أن "وزارة التربية أدعت أن هذه الأرض تعود ملكيتها ل‍‍وزارة الدفاع".