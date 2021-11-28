الكمارك: انظمة حديثة لزيادة الايرادات المالية لخزينة الدولة

وقال مدير عام الهيأة شاكر محمود الزبيدي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المراحل المقبلة للكمارك ستكون مفصلية، ولدينا العديد من البرامج والخطط التي من شأنها ان تقلل من معدلات التحايل والتهريب الكمركي"، لافتاً إلى "العمل على تطبيق انظمة حديثة لزيادة الايرادات المالية لخزينة الدولة".وبين، أنه "تم التوجيه بانشاء مكاتب كمركية تدقيقية مستحدثة في المناطق الشمالية".وفيما نوه مدير عام الكمارك، إلى "مباشرة مديرية كمارك المنطقة الغربية بالمرحلة الثانية لمشروع مجمع المديرية". قال مدير المنطقة الغربية سعدون رشيد زبار، إن "المشرع مقام على مساحة ٥٠٠ الف متر مربع بسياج طوله ٣ كليو متر بكلفة اجمالية بلغت ٤،٥ مليار، ويقع ضمن منطقة استراتيجة على عقدة الطرق الواصلة بين الطريق الدولي السريع والرابط بين منفذ الوليد وعرعر وطربيل والقائم".