وزير الموارد المائية: شح المياه لثلاث مواسم حالة استثنائية وعلى الجميع تفهم الموضوع

وقال الحمداني خلال مؤتمر عقد في وزارة الموارد المائية وحضره مراسل السومرية، إن "الوزارة ومنذ اكثر من سنة تعمل على ادراج نواعير هيت وسدة الهندية على لائحة التراث العالمي ونجحنا بذلك"، مستدركا " سنعمل على ان تكون معالم سياحية تجذب السياح".وأضاف: " توقعنا شح المياه منذ اكثر من عام"، مبينا أن " شح المياه لثلاث مواسم تعتبر حالة استثنائية وعلى الجميع تفهم الموضوع".واشار وزير الموارد المائية الى أن " ازمة الشحة هي ليست ازمة الوزارة فقط ولكنها ازمة بلد"، لافتا الى ان "موضوع التجاوزات عاد للظهور من جديد وتحديدا محافظة واسط".ولفت الى، ان "شح المياه لايرحم احد، ولايجب الاستحواذ على حصة الغير"، مشددا على "محاسبة من تثبت ادانته بالتجاوز على ممتلكات الدولة".