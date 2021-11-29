وزير الموارد المائية لـ السومرية: هنالك خطة بنهاية 2035 لانشاء عدد من السدود

وقال الحمداني لـ السومرية، إن "هنالك خطة بنهاية العام 2035 لانشاء عدد من السدود"، مستدركا "باشرنا فعليا من الان بتنفيذ سد مكحول".واشار وزير الموارد امائية الى انه "لايوجد اي هدر للمياه في شط العرب".وكان الحمداني قد تحدث خلال مؤتمر عقد في وزارة الموارد المائية وحضره مراسل السومرية، صباح اليوم الاثنين، قائلا: "توقعنا شح المياه منذ اكثر من عام"، مبينا أن " شح المياه لثلاث مواسم تعتبر حالة استثنائية وعلى الجميع تفهم الموضوع".واشار وزير الموارد المائية الى أن " ازمة الشحة هي ليست ازمة الوزارة فقط ولكنها ازمة بلد"، لافتا الى ان "موضوع التجاوزات عاد للظهور من جديد وتحديدا محافظة واسط".ولفت الى، ان "شح المياه لايرحم احد، ولايجب الاستحواذ على حصة الغير"، مشددا على "محاسبة من تثبت ادانته بالتجاوز على ممتلكات الدولة".