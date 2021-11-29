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هيئة النزاهة تثني على عمل الكمارك لهذه الاسباب

محليات

2021-11-29 | 03:54
هيئة النزاهة تثني على عمل الكمارك لهذه الاسباب
415 مشاهدة

اثنت هيئة النزاهة، اليوم الأثنين، على عمل الهيئة العامة للكمارك والمهنية التي تنتهجها خلال هذه الفترة في سابقة تسجل لأول مرة .

وأكدت هيئة النزاهة بحسب بيان للكمارك ورد لـ السومرية نيوز، ان "المتابعة التي جاءت مع الهيئة العامة للكمارك وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء لأستيفاء فروقات الرسم الكمركي من المخلصين الكمركيين الممتنعين اسفرت عن استحصال مبالغ مترتبة على تلك الشركات خلال شهرين فقط وهي جزء من فروقات رسم مسجلة على الشركات منذ عام ٢٠١٣".

وبينت النزاهة ، ان "المتابعة من قبل الهيئة العامة الكمارك والاجراءات الرادعة التي اتخذت اسهمت ولاول مرة بأرتفاع تسديد المبالغ المستحقة على شركات التخليص الكمركي".

واوضحت، ان "التعاون الذي ابدته الهيئة العامة للكمارك كان له الوقع الكبير على اساس الموضوع حيث كانت اجراءتها سريعة وقامت باصدار اعمام عاجل لمديرياتها واوقفت المعاملات الكمركية مع تلك الشركات".

وتابع البيان، إن "النزاهة اثنت على عمل الكمارك خلال هذه الفترة خاصة في موضوع استحصال فروقات الرسم وتطوير البنى التحتية للكمارك والتي تصب في تعظيم الأيرادات التي ترفد الخزينة العامة للدولة".

وكشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن نتائج متابعتها مع الهيئة العامة للجمارك، لقضية استيفاء رسوم جمركية متأخرة بقيمة 40 مليار دينار.

وأكدت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "جهود المُتابعة أثمرت عن استيفاء مبلغ (1,970,000,000) مليار دينارٍ يُمثِّلُ قيمة تسديد فروقات الرسم المُترتِّب على تلك الشركات للمُدَّة من (1/9/2021) ولغاية (8/11/2021)، لافتةً إلى أنَّ الأموال المُتأخّرة المُترتِّبة بذمَّة شركات التخليص الگمرگيِّ منذ عام 2013 ولغاية الآن والتي شاركت الهيئة في مُتابعتها تبلغ (40,000,000,000) مليار دينارٍ".


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