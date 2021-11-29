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منظمات تثني على عمل المنصة الإلكترونية الخاصة بتنظيم حركتها بالعراق

محليات

2021-11-29 | 14:05
منظمات تثني على عمل المنصة الإلكترونية الخاصة بتنظيم حركتها بالعراق
562 مشاهدة

اثنت المنظمات المحلية والاجنبية العاملة في العراق على عمل المنصة الإلكترونية الخاصة بتنظيم حركة المنظمات.

وقال مدير عام الدائرة، أشرف الدهان في بيان، إن "هذا النظام سهل حركة المنظمات الأجنبية العاملة في العراق من حيث الأفراد والآليات ومناطق العمل".

وأضاف الدهان، أنّ "هذه المنصة تمثل خطوة فعالة وهي حصيلة جهود متواصلة ومشتركة بين كل من دائرة المنظمات ومركز العمليات الوطني ومنظمة آيماب IMMAP ومتابعة بعثة الأمم المتحدة في العراق"، موضحاً أن "المنصة توفر نظاما متطورا لإدخال المعلومات، يسهم في تسريع وتيرة إصدار تراخيص الحركة وخلال فترة لاتتجاوز 48 ساعة".
 
وأكد الدهان ان دائرته "تعتمد حاليا نظام الكتروني لإصدار سمات الدخول في نطاق اتحادي، للأفراد العاملين في المنظمات، بعيدا عن طرق الإصدار التي قد يشوبها الإشكال القانوني"، مضيفاً أن "سمات الدخول الجديدة تمنح وفق نظام، سريع ومُؤمّن وغير قابل للاختراق؛ من خلال طريقة ملء الإستمارة الخاصة بتثبيت البيانات وتنظيم ما يرد من طلبات سمات الدخول".
 
وتابع أن "هذه الإجراءات المُؤَتْمَتَة تقضي على جميع العراقيل التي حدثت في المراحل السابقة وتسهم مستقبلا في رفع التعارضات أو تداخل الصلاحيات بين المؤسسات الحكومية المعنية بمراقبة وتنظيم نشاطات المنظمات الأجنبية قانونيا".

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