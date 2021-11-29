أمين بغداد يعلن إنجاز تطوير واكساء محلتين بجانب الكرخ

أعلن أمين بغداد المعمار علاء معن، الاثنين، عن إنجاز تطوير وإكساء محلتين بجانب الكرخ ضمن مشروع نهضة بغداد.

ونقل بيان للامانة عن أمين بغداد قوله خلال جولة ميدانية للاطلاع على واقع المحلتين، إن "هناك عملا مستمرا في قرابة (٣٥) مشروعاً للإكساء والتطوير تشمل عدة محلات سكنية ضمن خطة العام الحالي بجانبي الكرخ والرصافة من العاصمة في مناطق الطوبجي والعامرية وحي العامل والفضيلية وغيرها".

واضاف أن "هناك مؤشرات ايجابية ضمن مشروع تأهيل زقاق المتنبي وساحة الوثبة وشارع الفلاح وهناك عمل مهم لمعالجة خطوط الصرف الصحي بمدينة الصدر ضمن قطاعي (٣١ و٣٨) وجملة من المشاريع التي ستنعكس ايجاباً على حياة المواطن البغدادي".

ووجه أمين بغداد بحسب البيان بـ"محاسبة الدوائر البلدية التي لا تواكب اعمال التطوير الجارية ضمن مناطقها عبر الارتقاء بجهودها الخدمية المقدمة للمواطنين التي تشمل معالجة النفايات وازالة التجاوزات واصلاح التخسفات استعداداً لموسم الامطار".



